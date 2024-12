Oasport.it - Biathlon, IBU Junior Cup 2024-2025: Felix Ratschiller vince la mass start 60 di Goms

E’ grande Italia nelle60 che hanno chiuso la seconda tappa dell’IBUCupdi, andata in scena a, in Svizzera: nella 12 km maschile successo die terzo posto di Michele Carollo, mentre nella 9 km femminile terza piazza per Astrid Plosch.Nella 12 km60 maschile, al primo successo nel circuito: il 21enne altoatesino commette un solo errore al tiro nell’ultima serie, ma riesce comunque are in 34’02?0, tenendo dietro per 6?0 il francese Guillaume Poirot, che chiude con 18/20 al poligono.Un altro azzurrino sale sul gradino più basso del podio: Michele Carollo centra la prima top 3 in carriera, in una gara in cui il piemontese commette tre errori nella prima serie al tiro, poi fa 15/15 e rimonta fino al terzo posto a 34?9.