Ilfattoquotidiano.it - Bambini scappano dalla materna e tornano a casa: la mamma li riporta a scuola

Due, tra i tre e i quattro anni,comunale Lanzarini a Bologna e vanno all’abitazione di uno dei due. Laapre la porta e sbalordita li, dove nessuno si è accorto della loro mancanza.L’evasione, cometo da il Resto del Carlino, si è verificata nella mattinata di mercoledì 18 dicembre. Maestre, educatori della cooperativa e dade erano tutti presenti durante l’accaduto. I duehanno scavalcato la staccionata (di bassa altezza) che circoscrive l’area verde della. Dopo aver attraversato il giardino del nido adiacente sono usciti per andare adi uno dei due. “Nellaera presente tutto l’organico al completo – ha puntualizzato il Comune –: insegnanti, educatori e collaboratori. Non risultano particolari criticità strutturali se non quelle riferite all’altezza della staccionata e del pulsante di apertura del cancello del nido”.