A Pontedera il capodanno più giovane della Toscana

Firenze, 21 dicembre 2024 - Ilpiù, insieme ad artisti amatissimi dalla Generazione Z. Shade, Petit, Federica Carta, Niveo, Crytical e Dennis Benincasa sono i protagonisti del “Radio Stop Party -2025”, in programma martedì 31 dicembre in piazza MartiriLibertà a(Pisa). Un San Silvestro di note e allegria (dalle ore 22,30), rigorosamente a ingresso libero, organizzato dal Comune die da Radio Stop, emittente che si conferma, per il quarto anno, partner ufficialenotte più lunga. Direzione artistica a cura di Manuel Magni. "Ritorna l'appuntamento colin piazza eè pronta – annuncia il sindaco diMatteo Franconi - come sempre, ad accogliere tante persone. Lo faremo con un partner importante come Radio Stop, offrendo una serata di musica e spettacolo dedicata soprattutto ai giovani.