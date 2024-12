Linkiesta.it - Una mappa per un turismo diverso, tra le pagine degli archivi e la scoperta del territorio

A novembre siamo stati due giorni a Torino per la presentazione dissima, un festival dedicato agli, organizzato dall’associazione culturalessima APS e sostenuto da Promemoria Group, e che l’anno prossimo si terrà dal 5 all’8 giugno 2025 nella sua ottava edizione. Il progetto nasce nel 2018, a Torino, dopo la precedente esperienza della Notte, un format ideato nel 2016 da Promemoria Group.La Notteha aperto le porte della memoria al pubblico, oltre che a scrittori, giornalisti e artisti di spicco, invitati a reinterpretare il materiale storico custodito all’internospazi. In pochi anni l’iniziativa è diventata un appuntamento culturale di grande rilevanza, acquisendo una dimensione nazionale, attraverso il coinvolgimento di oltre quattrocento enti pubblici che promuovono il valore della memoria come motore di crescita culturale e sociale.