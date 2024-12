361magazine.com - Tennis, il gesto di Jasmine Paolini per i bambini e ragazzi con gravi malattie

Ha vinto l’ITF Heat Award, vincitrice dell’ITF Heart Award, ha deciso di devolvere il premio di 10.000 dollari in beneficenza a Make-A-Wish Italia Onlus, un’organizzazione che realizza i desideri diconper offrire loro speranza durante il percorso terapeutico. Lata italiana, nota per i suoi successi sportivi, ha così sostenuto concretamente la missione dell’associazione, dimostrando non solo il suo talento ma anche la sua sensibilità e il suo impegno sociale.Nel suo messaggio,ha espresso così il suodi generosità: “Volevo condividere con voi questa notizia. Quest’anno ho vinto l’ITF Heart Award e sono veramente felice, onorata e orgogliosa. Volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno votato e volevo condividere con voi questa notizia perché ci sono 10 mila dollari da donare a un’organizzazione di beneficienza e ho deciso di donarli a Make-A-Wish Italia.