Sì al cambio di destinazione d’uso. E all’asilo raddoppiano i posti

Addio liste d’attesa, nuovo nido in arrivo all’oratorio Maria Regina. Pioltello approva ildi, l’istituto parrocchiale in precedenza era una materna e il Piano di governo della città prevede che si ratifichi il passaggio e così è stato in aula. Saliranno ia disposizione delle famiglie, fino a un massimo di 45, oggi la struttura che sarà ospitata negli spazi parrocchiali è in via Tripoli e ha 27 iscritti. Si aggiungono ai 103 nel pubblico, l’anno scorso il Comune ha introdotto un criterio per garantirsi il servizio e si "è rivelato la scelta giusta - dice Mirko Dichio, assessore ai Servizi sociali -. Nelle tre strutture municipali diamo la precedenza ai bambini con entrambi i genitori che lavorano". La misura è andata di pari passo "con una diversa organizzazione" varata dall’Amministrazione nel 2023.