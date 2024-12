Ilrestodelcarlino.it - Si accascia sul tavolo: muore mentre cena insieme alle amiche

Comacchio (Ferrara), 20 dicembre 2024 – Un lutto ha colpito la comunità comacchiese per la perdita di Nigra Farinelli, 50 anni, strappata alla vita da un malore fatale. Attorno22 di mercoledì,stava trascorrendo una serata spensierata assiemealla Locanda del Delta, la cinquantenne ha perso conoscenza a causa di un improvviso malore. Subito è stato chiesto l’intervento del ‘118’. In attesa dell’arrivo dei sanitari, è intervenuta un’istruttrice di danza presente in sala e formata per il primo soccorso. A proseguire le manovre di rianimazione è stato il personale del ‘118’, giunto dopo pochi minuti, a bordo di automedica e ambulanza. Purtroppo ogni tentativo è risultato vano. Nigra Farinelli non si è più ripresa e i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.