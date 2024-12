Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Napoli alla ricerca di due centrali, primo obiettivo Kiwior. Neres è molto duttile

Leggi su Terzotemponapoli.com

Savini, Improta, De Maggio ed Agostini sono intervenuti a, trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss, per parlare dele di altro. Queste le loro dichiarazioni riportate da TerzoTempo.Com:Mirko Savini, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva a Kisskiss.it: Sabato si troveranno di fronte Genoa ea Marassi, una sfida che porta subitomente quella del 2007 dove tu eri in campo, dove entrambe si guadagnarono la promozione in Serie A. Ci regali un tuo ricordo di quella giornata? “Giornata che ricordo sempre con piacere e con tanta emozione. Dopo un annata lunga, con squadre blasonate, ricca di momenti felici ma anche periodi difficili la conclusione è stata perfetta come il lieto fine di un film. Stadio Marassi tutto esaurito, i nostri tifosi e quelli del Genoa gemellati, un’atmosfera incredibile.