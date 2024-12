Sport.quotidiano.net - Prima categoria. Gallo al comando. E arriva anche Berto

Ilha vinto lo scontro al vertice con La Dozza, un risultato sofferto: il primo tempo è stato equilibrato e molto combattuto. Al 40’ la formazione bolognese ha sprecato un calcio di rigore con Filippello, un errore che si è rivelato determinante, perché al 35’ della ripresa dagli undici metri Panzavolta ha fatto centro. "Sono tre punti d’oro – dice il presidente Carlo Baldissara – che ci consentono di salire in testa alla classifica in solitudine e giocare domenica prossima il secondo scontro diretto consecutivo, con il Galeazza". E con una freccia in più al proprio arco: ha firmato per ilmercoledì sera Nicolato dal Consandolo, in precedenza aveva militato nel Sant’Agostino e nel Pontelagoscuro.