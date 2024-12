Ilfattoquotidiano.it - “Liam Payne ha rischiato di morire altre volte. Aveva una forte dipendenza dalle droghe più pesanti, come l’eroina”: lo rivela l’amico Roger Nores

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Rolling Stone è entrato in possesso di un documento di 91 pagine che racchiude le dichiarazioni deldi, tra gli accusati della tragica morte del cantante avvenuta lo scorso ottobre, dopo essersi lanciato dal terzo piano del suo hotel a Buenos Aires.ha dichiarato anzitutto cheavrebbe seriamente “piùla morte per l’abuso di. Per questo motivo è stato ricoverato in passato in ospedale diverseed è entrato ed uscito dai centri di riabilitazione sia in Europa che negli Stati Uniti. A questo si aggiunge che è stato rianimato per ben duenegli ultimi due anni. I dottori hanno dovuto ricorrere a manovre di rianimazione per salvargli la vita, senza che la sua famiglia o i suoi amici potessero fare nulla per evitare queste situazioni o aiutarlo”.