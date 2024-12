Ilrestodelcarlino.it - L’Ascoli pareggia con la Spal e interrompe la serie di vittorie

Ascoli, 20 dicembre 2024 –chiude il suo terribile 2024 in maniera impalpabile, rispettando appieno quella che è stata un’annata ricca di delusioni e amarezze. Anche nell’ultimo appuntamento un Picchio opaco finisce per non andare oltre l’1-1 contro unain evidenti difficoltà e con un’infermeria stracolma di elementi. Accade tutto nel primo tempo col vantaggio di Caccavo e la risposta dell’ex Antenucci. Nella ricorrenza dei trent’anni dalla scomparsa del presidentissimo Costantino Rozzi, venuto a mancare il 18 dicembre 1994, gli uomini guidati da Mimmo Di Carlo scendono in campo con i classici calzettoni rossi. Prima del confronto viene proiettato un video celebrativo dell’artefice dei più grandi risultati sportivi di sempre ottenuti dal club di corso Vittorio Emanuele ai massimi livelli del calcio nazionale.