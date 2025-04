Liberoquotidiano.it - Il confronto con Pioli? Impietoso, cosa rischia Conceiçao

Leggi su Liberoquotidiano.it

La Coppa Italia per salvare il salvabile, per evitare del tutto una stagione comunque fallimentare, nella quale sì è arrivata la Supercoppa italiana a Riyadh, ma la Champions è già scappata (contro il modesto Feyenoord battuto poi dall'Inter) e in campionato sono stati fatti 18 punti in meno dello scorso anno. Il quarto posto è molto lontano, quasi impossibile dopo la sconfitta di domenica a Napoli. Resta a punto la Coppa Italia contro un'Inter in grande forma e ancora in possibilità di vincere il Triplete. Mercoledì 2 aprile la prima semifinale di andata, poi il ritorno martedì prossimo in casa dei nerazzurri, che dirà chi tra le due formazioni giocherà la finale a Roma molto probabilmente contro il Bologna di Vincenzo Italiano (3-0 martedì sera a Empoli). Se il campionato finisse oggi, intanto, il Milan sarebbe fuori da ogni competizione europea, il prezzo da pagare per chi nei 12 confronti contro le squadre che attualmente lo precedono in classifica ha fatto soltanto sette punti (tre contro l'Inter all'andata, uno contro Lazio, Juventus, Roma e Inter al ritorno per una media di 0,58 punti).