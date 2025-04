Liberoquotidiano.it - Bersani diventa attore "contro i fascisti": l'ultima trovata

Leggi su Liberoquotidiano.it

Pier Luigisi dà al teatro. L'ex segretario del Partito democratico sarà infatti uno dei protagonisti di "Basta poco are", il nuovo spettacolo di Antonio Cornacchione che andrà in scena al Teatro Leonardo di Milano dal 3 al 13 aprile. La trama? Palmiro - interpretato dallo stesso Cornacchione - è un tipografo sull'orlo del fallimento. L'uomo vive in una casa popolare intestata ai genitori però deceduti da anni. Con lui vive la sua unica dipendente: una donna ungherese (interpretata da Alessandra Faiella), di cui è segretamente innamorato, a cui offre ospitalità al posto del Tfr che le spetterebbe. A un certo punto però il tipografo riceve lo sfratto e deve lasciare l'abitazione a una famiglia rom. È qui che Palmiro viene tentato da un neofascista (Pino Quartullo) che lo spinge a rinnegare i proprio ideali per poter conservare l'appartamento.