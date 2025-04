Spettacolo.periodicodaily.com - Al Teatro Golden arriva “Lui che bacia lei che non bacia lui che bacia lei”

Aldal 3 al 13 aprile 2025 Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi, Patrizia Casagrande, Lorenza Giacometti in “Lui chelei che nonlui chelei” di Massimo Natale e Ennio Speranza, regia di Massimo Natale, produzionestar AM srl.Aluna commedia divertente e ricca di colpi di scenaaluna commedia divertente e ricca di colpi di scena “Lui chelei che nonlui chelei” firmata da Massimo Natale ed Ennio Speranza che vedrà sul palco del, dal 3 al 13 aprile 2025, un super cast composto da: Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi, Patrizia Casagrande, Lorenza Giacometti, per la regia dello stesso Natale. Una storia che vede al centro Lisandro e Demetrio , due fratellastri che da tanti anni, a seguito di un litigio, non si frequentano più.