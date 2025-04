Liberoquotidiano.it - Costanza, la fiction gialla fa volare Rai 1

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“” / Rai 1) E menomale che TeleMeloni non è inclusiva! La storia di, la donna protagonista dell'omonimapartita domenica 30 marzo su Rai 1, narra le vicende di una giovane paleopatologa (dottoressa che studia le malattie direttamente nei resti umani del passato) che da Messina si sposta a Verona dove ha vinto un assegno di ricerca di un anno nel dipartimento di paleontologia dell'Università.è anche madre single di una bambina di sei anni e proprio a Verona lavora il padre della bimba, che non vede da 7 anni. Il riavvicinamento col padre, che vuole frequentare la figlia, e l'incontro con un nuovo amore non la distolgono però dal lavoro di ricerca che la porta a scoprire nei resti di una donna la figlia di Federico II di Svevia.