Inter-news.it - Mourinho perde la testa nel derby. Mani in faccia: prende per il naso l’avversario!

Leggi su Inter-news.it

Ildi Istanbul tra Fenerbahçe e Galatasaray, valido per i quarti di finale della Coppa di Turchia, si è concluso con un episodio che sta facendo discutere: Joséha avuto un acceso scontro con il tecnico avversario Okan Buruk.CI RISIAMO – L’episodio è solo l’apice di una partita giocata in un’atmosfera rovente. Il Galatasaray si è imposto per 2-1 grazie a una doppietta di Victor Osimhen, ma il match è stato caratterizzato da numerosi scontri fisici e ben tre espulsioni nel finale: due per il Galatasaray e una per il Fenerbahce. Al termine del match, Joséha perso la calma e, in un gesto poco sportivo, ha afferrato il collega per ile lo ha spinto a terra. Un episodio che ha immediatamente infiammato le polemiche. Buruk, pur non nascondendo il disappunto per quanto accaduto, ha cercato di minimizzare l’incidente: «Dovevamo darci la mano, e invece ha usato la sua per stringermi ilda dietro.