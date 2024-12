Calciomercato.it - Fonseca sotto esame, vincere per tenersi il Milan: il sostituto parla italiano

La squadra rossonera fra qualche ora scenderà in campo al Bentegodi di Verona: in caso di forfait, la panchina traballerebbe non pocoDalle parti di Casaè vietatore di ultima spiaggia, ma la panchina di Paulonon si può certo ritenere ben salda e contro il Verona non si può sbagliare. Un ulteriore passo falso, infatti, aprirebbe ufficialmente la crisi, facendo vivere un Natale da incubo al Diavolo.peril: il(LaPresse) – Calciomercato.itE’ vero che Pauloil panettone lo ha mangiato alla vigilia della sfida contro i gialloblu, nel classico brindisi con i giornalisti, ma gustarlo a Natale ha tutto un altro sapore. Sarebbe amarissimo, però, qualora ilperdesse ancora, peggiorando così la classifica.