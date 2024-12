Dilei.it - Fedez torna sui social dopo Sarà Sanremo: le parole della madre Annamaria

Leggi su Dilei.it

Confuso, affaticato, quasi stanco. È undiverso da come ce lo saremo aspettato, quello che è stato catapultato sul palco di, e che pare proprio nel pieno di una crisi. Niente di così inaspettato, visto l’anno difficilissimo che ha appena vissuto, ma in prospettivapartecipazione al Festival dicon Battito non può che preoccupare il pubblico che lo aspetta. A parlaresua condizione è la mammaBerrinzaghi, conosciuta anche come Tatiana, che ha voluto chiarire lo stato di suo figlio apparso sottotono ai molti telespettatori dello speciale dedicato alla kermesse.Come sta, parla la“Niente di grave, più di questo non voglio dire”, ha dichiarato ad AdnKronos la, da sempre in prima linea quando si tratta di prendersi curasua salute.