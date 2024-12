Rifiuti in Italia nel 2023 raccolta differenziata al 666% | record a Bologna 734% migliora il Mezzogiorno

Leggi su Ildenaro.it

Nello scenario economico dello scorso anno, con il Prodotto Interno Lordo in aumento dello 0,7%, la produzione nazionale diurbani, dopo il calo del precedente biennio, si attesta a quasi 29,3 milioni di tonnellate con un incremento dello 0,7%. Nei 14 comuni con popolazione residente al di sopra dei 200 mila abitanti, tra 2022 esi registra una sostanziale stabilità della produzione. E’ quanto emerge dall’ultima edizione del RapportoUrbani dell’Ispra, presentato oggi alla presenza del vice ministro per l’Ambiente e per la Sicurezza Energetica Vannia Gava.Sul fronte della, si registra un valore complessivo nazionale del 66,6%, con percentuali del 73,4% al Nord, del 62,3% al Centro e del 58,9% al Sud. Sul podio, che arriva a quasi al 73%, qualificandosi come la prima città con popolazione superiore ai 200.