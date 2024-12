Game-experience.it - PlayStation Store, sono disponibili gli Sconti di Gennaio 2025 con tanti giochi PS5 e PS4 a prezzo scontato

Sony Interactive Entertainment ha deciso di dare il via alla Promozionedisu, consentendo in questo modo ai possessori di PS5 e PS4 di acquistare tutta una serie di.Come leggiamo suBlog, la promozione è già attiva per gli abbonati alPlus ma dalla giornata di domani, il 20 Dicembre 2024, sarà disponibile per tutti gli utenti. Il colosso giapponese ha precisato che in questa nuova tornata dipresenti numerosie DLC, tutti scontati per un periodo limitato.Leggiamo qui di seguito alcune deiin offerta con la Promozionedidi:A Plague Tale: InnocenceA Plague Tale: RequiemAEW: Fight ForeverAfter the Fall® – Complete EditionAfterimage PS4 & PS5Agatha Christie – Murder on the Orient ExpressAge of Wonders 4AkimbotAmong Us VRAngry Birds VR: Isle of PigsAnno 1800 Console Edition – StandardAnother Crab’s TreasureArizona Sunshine® 2Arizona Sunshine® RemakeARK: Survival AscendedARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON – Deluxe Edition PS4&PS5ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON PS4&PS5Arranger: A Role-Puzzling AdventureAssassin’s Creed Mirage & Assassin’s Creed Valhalla BundleAssassin’s Creed Mirage Master Assassin EditionAssassin’s Creed ValhallaAssassin’s Creed Valhalla – Complete EditionAssassin’s Creed® MirageAssetto Corsa CompetizioneASTRO BOTASTRO BOT Digital Deluxe EditionAtari 50: The Anniversary CelebrationAtelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key (PS4 & PS5)Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key Ultimate Edition (PS4 & PS5).