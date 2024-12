Ilfattoquotidiano.it - Paolo Cognetti: “Ho subito un Tso per una grave depressione”. Poi: “Trovo insopportabili le persone che raccontano un sacco di balle, siamo obbligati apparire sani, forti, colmi di gioia”

Un giorno dovremmo soffermarci sull’immensità dell’umano che è in. Scrittore dal talento cristallino, uomo tormentato e fragile, essere vivente uguale tra pari. Piombato in un’epoca letteraria piatta ed egomaniacale, composta da inappuntabili professorini che danno continue lezioni di forma e sostanza, ad un certo punto ha bucato la membrana di quella che una volta si definiva ipocrisia borghese e ci ha lasciato con lunghe righe di lacrime sul viso. In una intervista a Repubblica ha raccontato di averun Tso (trattamentotario obbligatorio) per una “sfociata in una sindrome bipolare con fasi maniacali”.Pochi giorni fa l’autore di Le otto montagne è stato infine dimesso dopo due settimane dal reparto di psichiatria dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano.