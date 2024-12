Lanazione.it - Nasce il Forum Scuola a Pisa: una rete per riportare la scuola al centro del dibattito

, 19 dicembre 2024 - Una partecipazione ampia e variegata, composta da oltre 50 rappresentanti tra associazioni, cooperative, istituti scolastici e professionisti, ha dato il via alla creazione del: un nuovo gruppo di lavoro nato per rispondere concretamente ai bisogni dellae alle sfide educative del nostro tempo. L’incontro si è svolto giovedì 12 dicembre presso le Officine Garibaldi di, organizzato daldel Terzo Settore di, con la partecipazione di figure istituzionali di rilievo come l’assessora regionale Alessandra Nardini, il dirigente scolastico Lucio Bontempelli e il portavoce del, Verter Tursi. Ad aprire i lavori è stato proprio Verter Tursi, che ha sottolineato l’importanza della cooperazione e della partecipazione consapevole: “La vostra presenza così ampia e variegata ci sostiene e motiva ad andare avanti nella costruzione di modelli di partecipazione capaci non solo di mettere in contatto tra loro le diverse associazioni del territorio, che si occupano spesso di bisogni simili e/o complementari, ma soprattutto di modellizzare le migliori pratiche e renderle fruibili attraverso protocolli operativi”.