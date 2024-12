Ilfattoquotidiano.it - Mudryk e il doping, cos’è il Meldonium: la storia del farmaco creato per i soldati sovietici che tradì anche Sharapova

In Russia è considerato un sempliceda banco. Si può acquistare senza ricetta medica, viene usato da decenni. Nel mondo dello sport, il– medicinale prodotto dall’azienda farmaceutica lettone Grindeks – è considerata sostanza dopante. Prima l’ex tennista russa Maria, ora il calciatore ucraino del Chelsea Mykhailo: entrambi sono stati “traditi” dal mildronato, principio attivo delprodotto negli anni ’70 dallo scienziato lettone Ivar Kalvins e destinato aiche hanno combattuto in Afghanistan. “Se idovevano operare in montagna, manca l’ossigeno. Il modo per proteggersi dai danni era usare mildronato. Se dovevano correre 20 chilometri con tutto l’equipaggiamento, alla fine avrebbero rischiato un’ischemia. Per questo lo prendevano,se a nessuno veniva chiesto se fosse d’accordo: glielo si dava e basta”, aveva detto proprio Kalvins a Wired.