Iodonna.it - Il nude look continua a dettare tendenza

Leggi su Iodonna.it

C’è chi lo chiama pantless trend. Chi invece no pants. In ogni caso il fulcro è solo uno: uscire in slip. A ispirare questo nuovo modo di concepire ilsono stati idelle celeb che già dallo scorso anno hanno messo in bella mostra le gambe e i collant lasciando a casa gonne o pantaloni. In principio fu Kendall Jenner, che con undi sfilata Bottega Veneta Primavera 2023 ha aperto la strada a una serie di celeb dalle mise osé. Vedi: Emma Corrin sulla passerella Miu Miu Autunno Inverno 2023 2024 con culotte color carne interamente ricamate di paillettes color oro. Kendall Jenner: 5 outfit strepitosi dal Met Gala X O ancora, Kristen Stewart.