Metropolitanmagazine.it - Harry Potter: come dieci dettagli dei romanzi potrebbero rendere la serie un capolavoro

heads di tutto il mondo sono al settimo cielo e, al tempo stesso, vagamente preoccupati. Il maghetto più famoso della letteratura approderà infatti sul piccolo schermo, con unaprodotta da Max, che dovrebbe essere distribuita nel 2026. L’adattamento televisivo della saga nata dalla penna di J.K. Rowling dovrebbe essere composto da sette stagioni, una per ogni romanzo: si partirà, dunque, cone La Pietra Filosofale. Sarebbero in corso, al momento, i casting per scovare chi presterà il volto ai protagonisti. La procedura, in realtà, si sta rivelando complessa, e a rallentare il tutto sarebbero le divergenze d’opinione tra l’autrice e il colosso dello streaming. Rowling vorrebbe replicare i criteri di selezione adottati per la versione cinematografica, ovvero interpreti britannici e molto fedeli ai personaggi da lei descritti, anche a livello fisico.