Quotidiano.net - Giorgia Meloni al vertice sui Balcani: sfida tra politica estera e relazioni con Musk

Non aspetta la fine del dibattito e il voto che promuove come da copione la sua linea con 100 sì, 64 no e un astenuto. Troppo importante perilsuia Bruxelles, prologo del Consiglio europeo che inizia oggi. Occasione per ribadire la posizione italiana favorevole all’allargamento della Ue. "Dobbiamo riconoscere i progressi compiuti e premiare gli sforzi fatti. L’Italia è al vostro fianco: l’Europa è la vostra casa", il succo del ragionamento ai leaderci. Assolutamente in linea con quanto dice da tempo il capo dello Stato. Ed è proprio il monito lanciato da Sergio Mattarella martedì sera che risuona nelle orecchie della premier quando si presenta di buon mattino nell’aula del Senato: evitare di ridurre la dialetticaalla categoria amico/nemico e stare in guardia contro lo strapotere delle corporation.