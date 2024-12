Ilrestodelcarlino.it - Emilia-Romagna sospende accorpamento scuole: decisione a favore di studenti e famiglie

COMACCHIO"Avevamo sollevato e sollecitato in ogni sede un’azione concreta per fermare la razionalizzazione dellevoluta da un governo scellerato. La Regioneha preso unagiusta e vicina alle, ai lavoratori ed agli. Ringraziamo chi si è speso aiutandoci in questa battaglia (che non è finita sia chiaro!): Michele de Pascale, Isabella Conti, il gruppo di opposizione in provincia di Ferrara e in special modo Edoardo Accorsi e Anna Chiappini". Così il Pd di Comacchio, tramite un post, commenta laassunta in via cautelativa da parte della giunta regionale guidata dal presidente Michele de Pascale, su proposta dell’assessora alla Scuola Isabella Conti, dire qualsiasidelle autonomie scolastiche, che nel Comacchiese potrebbe significare l’degli istituti comprensivi di Comacchio e Porto Garibaldi e la chiusura dei plessi di Lido degli Estensi e San Giusepe.