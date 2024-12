Tg24.sky.it - È morto Angelo Amelio: il giornalista Rai aveva 64 anni

Raffaele, storico autore Rai edi Rainews 24, èall'età di 64. Ad annunciarlo, in una nota, è stata Unirai che ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del collega, ideatore - tra le altre cose - dei programmi “Sabato24” e “Specchio dei Tempi”. "esperto, votato al lavoro, dotato di un’etica e di una dedizione ammirevoli che lo rendevano un esempio nel servizio pubblico", si legge nel comunicato ufficiale.era "malato da poco tempo", riferiscono i colleghi, che lo ricordano come "un bravissimo collega. Una persona saggia, solare. Un carattere mite. Sapeva lavorare con il sorriso".