Ilrestodelcarlino.it - Concerto di Natale a Fermo: musica, arte e solidarietà con il Coro Canticum Novum

Adolfo Leoni, chiesa di San Domenico, sabato 21 dicembre alle 21,15, unper. Sono tre gli elementi da tenere in considerazione. Il primo è la. Ilè diretto dal maestro Sandra Moschella. Lo abbiamo più volte ascoltato. L’ultima delle quali all’interno dell’atrio del Duomo di. Per sabato è stata preparata una scaletta che va dal Cantate domino al Qui presso a te. Il canto sarà inframezzato dalla lettura di poesie e brani del Vangelo. Il secondo elemento, che spiega anche la scelta del luogo, è il grande dipinto appeso nella cappella laterale. Si tratta di una magnifica Natività, opera del pittore seicentesco Giovan Battista Gaulli, più noto come il Baciccio. Il quadro è di una potenza assoluta. Diversi storici dell’lo considerano superiore alla stessa Adorazione dei pastori del Rubens.