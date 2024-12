Rompipallone.it - Caos Donnarumma, prima il brutto infortunio poi il retroscena: è successo tutto negli spogliatoi

L’estremo difensore italiano doppiamente sfortunato nel match contro il Monaco: le immagini fanno il giro del mondoLo scontro tra Wilfred Singo e Gianluigidurante Monaco-PSG non è passato inosservato, scatenando polemiche e preoccupazione. Al 22’ del primo tempo, in uscita per neutralizzare un pallonetto diretto in porta,è stato colpito in pieno volto dai tacchetti di Singo. Un intervento coraggioso ma sfortunato per il portiere italiano, che è rimasto a terra con il viso insanguinato, costringendo Luis Enrique a sostituirlo con Safonov.Le immagini, che hanno rapidamente fatto il giro del mondo, parlano chiaro: il danno è stato significativo. Dieci punti di sutura sulla guancia destra e un evidente taglio testimoniano la gravità dell’impatto. Nonostante ciò , l’arbitro François Letexier non ha preso alcun provvedimento nei confronti dell’esterno del Monaco, decisione che ha lasciatovisibilmente contrariato.