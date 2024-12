Ilrestodelcarlino.it - Mimmo Di Carlo sfida la Spal: ritorno al Del Duca con l'Ascoli

Sono passati praticamente sei mesi dall’addio alladiDi, che venerdì prossimo allo stadio Delritroverà per la prima volta di fronte la squadra che a lungo ha pensato di poter continuare ad allenare. È stata un’avventura molto particolare e intensa quella del tecnico ciociaro nella nostra città, iniziata con aspettative fin troppo alte e conclusa con una separazione che alla fine del campionato in pochi immaginavano. I tifosi più ottimisti, alla vigilia della scorsa stagione, pronosticavano un campionato di vertice per la, magari un duello col Cesena per la promozione diretta in serie B. La realtà è stata completamente diversa, con mister Diche ne ha fatto le spese venendo esonerato dopo appena cinque giornate (dopo il ko sul campo della Recanatese). Come è noto, chi è venuto dopo di lui non ha fatto certo meglio, con lache ha continuato ad annaspare nei bassifondi della classifica fino all’inizio di febbraio, quando il club di via Copparo ha deciso di tornare ad affidare la squadra a Di