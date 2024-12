Ilfattoquotidiano.it - Mazara del Vallo, pesca illegale e controllo criminale sono il risultato di inerzia e complicità

L’operazione antimafia condotta adel, di cui si è avuta notizia, rappresenta un colpo significativo al mandamento mafioso locale, ma pone in evidenza questioni di fondamentale importanza legate aldella, un settore centrale per l’economia della città e del Mediterraneo.L’arresto di 17 persone, tra cui esponenti di spicco della criminalità organizzata e imprenditori locali, rivela come la mafia continui a infiltrarsi nei gangli vitali del territorio, sfruttando il settore marittimo sia come copertura per attività illecite sia come leva economica per consolidare il proprio potere. La vicenda dell’imprenditore Luigi Prenci, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa per aver stretto accordi con i clan locali, dimostra come queste dinamiche penetrino profondamente nell’economia legale, rendendo labile il confine tra legalità e illegalità.