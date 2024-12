Lanazione.it - La retta Rsa è troppo alta. “Siamo tre figli, ma non basta. Porteremo mamma fuori Toscana”

Firenze, 18 dicembre 2024 – Dopo i presidi sotto la sede della Regione e del Comune di Firenze, la protesta pacifica dei caregiver prende forza: la petizione lanciata su Change.org è passata da 1.800 a 38.000 firme in pochi giorni. Indirizzata al presidente regionale Eugenio Giani, racconta una lotta quotidiana di centinaia di “portatori di cure” che assistono i propri cari, malati cronici in casa, finché non possono più farcela. E allora inizia una nuova battaglia fatta di burocrazia, ricerca di un posto in una Rsa, costi proibitivi e risorse insufficienti con famiglie ridotte sul lastrico e la necessità di trovare soluzioni rapide pur di garantire le cure ai propri congiunti. Come Giovanna Nicotra, costad allontanarsi dall’amata madre, che sarà trasferitaregione, pur di poterle pagare l’assistenza.