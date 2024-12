Ilfattoquotidiano.it - “Io serva delle banche?”, bagarre in Senato tra Meloni e il M5s: La Russa costretto a intervenire – Video

Scintille alquando la presidente del Consiglio, Giorgia, ha replicato alla senatrice del M5s, Dolores Bevilacqua, citando il costo del Superbonus e poi rigettando le accuse sull’atteggiamento verso le. E’ nato un battibecco che ha coinvolto il restoopposizioni per cui più volte è intervenuto il presidente del, Ignazio La, per riportare ordine e richiamando due volte il pentastellato Ettore Licheri e altri che contestavano anche il tono di voce della premier. Rivolgendosi a Bevilacqua,ha citato i 30 miliardi che corrispondono “all’intero ammontare della nostra legge di Bilancio, tutto quello che abbiamo potuto mettere su sanità, salari e lavoro”, ha detto, messi a confronto con i 38 miliardi che sono “i soldi che costerà il Superbonus per il solo 2025”.