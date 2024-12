Panorama.it - Il tridente della sostenibilità

Leggi su Panorama.it

Pioniere delle politiche green nel settore del beverage analcolico, il gruppo San Benedetto prosegue su una strada virtuosa che coinvolge ogni momento produttivo e aziendaleIl Gruppo ha sempre avuto un rapporto molto stretto con la natura e l’ambiente e non è esagerato definirlo pioniere, in Italia, delle politiche ecosostenibili nel settore del beverage analcolico. Possiamo sintetizzare in un “” le azioni e i provvedimenti aziendali lungo la strada, per dir così, verde.La CO2e compensata per un impatto zero: si tratta di ben 521.244 tonnellate negli ultimi 10 anni. Il Progetto Network, messo in atto per essere ancora più vicini ai consumatori. Un sistema pensato per valorizzare le reti di acque locali di alta qualità e preservare le risorse idriche in tutto il territorio nazionale.