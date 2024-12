Drammatico frontale lungo la Pontina | arriva l’eliambulanza Quattro feriti uno in gravi condizioni

Leggi su Dayitalianews.com

Un grave incidente stradale si è verificato poco prima delle 13 di oggi sulla strada statale, all’altezza del cavalcavia dello svincolo di viale Le Corbusier, nel tratto urbano di Latina.Due automobili, una Citroen C3 e una Fiat Punto, si sono scontrate frontalmente in uno schianto violento che ha coinvoltopersone.Il bilancio deiUn uomo, ancora da identificare, è stato trasportato d’urgenza in eliambulanza presso l’ospedale San Camillo di Roma. Altri due uomini, anch’essi in, sono stati soccorsi e trasin ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.Una quarta persona, con ferite meno, è stata portata alla clinica di Aprilia.I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto per estrarre alcuni deirimasti incastrati nei veicoli, mentre il personale del pronto intervento sanitario ha prestato le prime cure.