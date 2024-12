Isaechia.it - Belve, un nuovo video dal dietro le quinte sbugiarda Teo Mammuccari che intanto annuncia lo stop a tv e teatro

Teo: negli ultimi giorni quasi non si parla d’altro. La sua – mezza – intervista a, che ha abbandonato dopo aver reiterato un atteggiamento poco predisposto al dialogo, ma non prima di insultare la conduttrice Francesca Fagnani, ha fatto discutere tutti.Nonostante abbia avuto modo di spiegare le proprie ragioni, i telespettatori ora hanno un’idea specifica del conduttore. La sua mancata autoironia e il modo presuntuoso di porsi con la giornalista, ha lasciato di stucco i telespettatori.Ciò che ha suscitato più indignazione è il sonoro “Vaffanc*lo” finale cheha esclamato all’indirizzo della conduttrice, che ha definito montato ad arte dagli autori, alludendo al fatto che non fosse realmente destinato a lei.In realtà, unapparso in queste ore mostra il comico avviarsi verso i corridoi della trasmissione, in cui non c’era assolutamente nessuno a cui poter indirizzare un insulto simile.