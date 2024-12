Ilveggente.it - Tamberi stavolta ha esagerato: è successa una cosa impensabile

Leggi su Ilveggente.it

ha: certo, per lui non sarà stato facile superare quel momento e anche la ramanzina della moglie. Cos’è successoè sempre stato sopra le righe. C’è chi lo ama e chi lo odia per questo. Dalla metà barba fatta, alle dinamiche parigine nel giorno della finale olimpica, poi persa, ovviamente, perché stava malissimo. Peccato, avrebbe sicuramente potuto, forse, regalarci un’altra medaglia.ha: èuna(Lapresse) – Ilveggente.itLa vittoria a Tokyo, inoltre, aveva permesso all’atleta di essere il portabandiera azzurro a Parigi. Ma durante la parata sulla Senna, e lo ricordiamo tutti, è successo qualdi incredibile, qualche fa venire gli incubi a tutti i mariti:ha perso la fede e ovviamente non ha avuto in nessun modo il tempo di recuperarla.