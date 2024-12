Lanotiziagiornale.it - Settimana corta, un affare per lavoratori e imprese

Se ne riparlerà nel 2025, dopo il repentino dietrofront della maggioranza di due mesi fa. La riduzione dell’orario a parità di salario, su cui a inizio ottobre M5S, Pd e Avs hanno presentato una proposta di legge unitaria, funziona. Tanto per iquanto per le. A testimoniarlo è uno studio di Ali, società di consulenza e servizi HR, con il monitoraggio della School of management della Bocconi.“I dati raccolti durante l’indagine sulla sperimentazione dellaoffrono un primo bilancio positivo sull’esperienza di riduzione dell’orario di lavoro, sia per i dipendenti che per l’azienda” è la conclusione dello stesso studio. In particolare, “a fronte di una riduzione dell’orario lavorativo, si sono registrati miglioramenti per quanto riguarda il benessere dei, la produttività e il raggiungimento degli obiettivi individuali e il fatturato delle aziende”.