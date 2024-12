Lapresse.it - Roma-Sampdoria, Ranieri: “Teniamo alla Coppa Italia”

Dopo la dura sconfitta col Como, lasi prepara per l’esordio negli ottavi di finale dicontro la. “occasione di riscatto? Sicuramente, abbiamo fatto un secondo tempo non accettabile (contro il Como, ndr) per essere la, lal’ha vinta nove volte”, ha detto l’allenatore giallorosso Claudioai microfoni di Sport Mediasetvigilia della sfida contro i blucerchiati.“I nostri tifosi ci tengono, così come ci tengo io e i ragazzi. Adesso pensiamo, ha cambiato allenatore, sarà una partita da prendere con le molle. Dobbiamo essere pronti e tenaci”, ha aggiunto il tecnico di San Saba. Dybala? Se ha altre priorità bisogna esser d’accordo in due Inevitabile una domanda su Paulo Dybala dopo la notizia uscita nelle ultime ore dell’avvistamento a Istanbul del suo agente per un possibile interessamento del Galatasaray.