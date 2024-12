Inter-news.it - Nota tattica di Lazio-Inter: Dumfries domina la fascia

, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’. Dopoparliamo della prestazione di Denzel.SORPRESA A DESTRA – Alla vigilia dici si aspettava che i duelli sulle fasce potessero essere determinanti. E lasinistra sembrava il punto di forza di entrambe le squadre, con Bastoni e Dimarco da una parte e Nuno Tavares e Zaccagni dall’altra. Ma le considerazioni sulla carta non avevano fatto i conti con.DOMINIO FISICO – L’olandese è deflagrato sullasinistra della, andando a giocare proprio in faccia a uno dei giocatori rivene di questa Serie A. Prendiamo la sua heatmap presa da Sofascore:ha giocato alto, con l’idea di attaccare lo spazio e sfruttare la vocazione offensiva dellain generale, ma nello specifico quella di Nuno Tavares.