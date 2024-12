Metropolitanmagazine.it - Mykhailo Mudryk del Chelsea è stato sospeso, positivo al test antidroga

Leggi su Metropolitanmagazine.it

delprovvisoriamente dal calcio dopo essere risultatoalda parte della Federcalcio. L’ala non è scesa in campo nelle ultime cinque partite del club. Enzo Maresca, manager del, ha citato la malattia come causa dell’assenza di.Tuttavia è emerso che, che ha lottato da quando si è unito alper 89 milioni di sterline nel gennaio 2023, è scomparso da quando ha prodotto un campione ‘A’ contaminato. Il nazionale ucraino sta aspettando di scoprire se il risultato di un campione ‘B’ conferma i risultati iniziali.In una nota il club ha affermato: “IlFootball Club può confermare che la Football Association ha recentemente contattato il nostro giocatorein merito a un risultato negativo in un esame delle urine di routine.