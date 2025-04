Sport.quotidiano.net - Macagi Cingoli trionfa su Pressano: quinto successo consecutivo in massima divisione

Leggi su Sport.quotidiano.net

3229: Albanesi, Coppola, Jaziri, D’Agostino, D’Benedetto 1, Ciattaglia 4, Naghavilhosseini 3, Mangoni 3, Somma 1, Bordoni, Latini, Strappini 6, Renaud-David 6, Compagnucci, Gigli, Makhlouf 8. All.: Palazzi.: Facchinelli, Loizos, Villotti, Rossi N., D’Antino 5, Rossi F. 1, Mazzucchi 4, Pilati 1, Hamouda 9, Piffer, Folgheraiter, Moser, Vagnoni 2, Soria 4, Fraj 3. All.: Dumnic. Arbitri: Dionisi e Maccarone di L’Aquila; commissario: Fioretti di Camerano. Latraduce l’autentica e coinvolgente sfida-salvezza nel(mai ottenuto nella) battendo 32-29 il volitivoirriducibile fin quasi al termine della gara connotata da un reciproco ed elevato tono agonistico.insidioso col poderoso cannoniere Hamouda e il vivace D’Antino in versione-Speedy Gonzales,dinamica e lucida, con il portiere Albanesi in vena di prodezze come il collega avversario, e Makhlouf contrastato ma subito a bersaglio: suo l’1-0 al 4’, immediata la replica delche per dieci volte andrà sul pari.