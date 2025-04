Quotidiano.net - Perché Trump ha sospeso i dazi e chi c’è dietro la decisione del presidente Usa

Roma, 10 aprile 2025 – La colomba dell'amministrazioneha un nome: è il segretario al Tesoro Scott Bessent. Sarebbe stato lui, dopo giorni di pressioni micidiali da parte di esponenti di primo piano dell'amministrazione Usa e del mondo degli affari, a convincere il tycoon a rinviare di tre mesi l'entrata in vigore dei nuovi "reciproci" annunciati la scorsa settimana. Lo rivela il Wall Street Journal, che ricostruisce i retroscena dellaannunciata ieri e ritenuta frutto "di una campagna insistente da parte di dirigenti d'azienda, legislatori, lobbisti e leader stranieri per spingerea fare marcia in". Secondo il quotidiano statunitense il messaggio sulla piattaforma social Truth, con cuiha annunciato ieri la sospensione dei, poche ore dopo la loro entrata in vigore, "è stato scritto dallo Studio Ovale, seduto accanto al segretario al Tesoro Bessent e al segretario al Commercio Howard Lutnick".