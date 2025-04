Dazi Trump la risposta della Cina | tariffe dell?84% agli Usa L?allerta per i turisti | Rischiosi i viaggi in America

Ilmessaggero.it - Dazi Trump, la risposta della Cina: tariffe dell?84% agli Usa. L?allerta per i turisti: «Rischiosi i viaggi in America» Leggi su Ilmessaggero.it Le prime vittime sono le sedie a sdraio. Come conseguenza dello scontro commerciale fra Washington e Pechino, Amazon ha fermato l?importazione di sedie a sdraio, subito seguite da scooter e.

Dazi, ultime notizie. Trump: «Incassiamo 2 miliardi al giorno. Presto saremo nuovamente molto ricchi». Tariffe 104% alla Cina. Canada, 25% su auto Usa. Cina, in vigore i dazi contro gli Usa ma rimangono all’84%. Lutnick: i dazi su acciaio, alluminio e auto restano. Colloqui tra Pechino e l’Ue. Al via i «dazi reciproci» per 60 Paesi, la Cina risponde. La frase-choc di Trump. Trump: “Pausa 90 giorni su dazi reciproci”. Tariffe a Cina al 125%. Vola Wall Street. Cina risponde a Trump con dazi all'84% sui prodotti Usa: quali sono le conseguenze della guerra commerciale. Trump, pausa di 90 giorni sui dazi reciproci. Esclusa la Cina: contro Pechino tariffe al 125%. Wall Street rim. Ne parlano su altre fonti

