Inter finalmente recupera | fissata la data di rientro per il nerazzurro

Inter si prepara a riaccogliere il nerazzurro in campo a braccia aperte: fissata la data per il rientro, Inzaghi tira un sospiro di sollievo.L’Inter, dopo l’impresa ai quarti di finale di andata contro il Bayern Monaco, si sta preparando per affrontare il Cagliari in Serie A. Nulla è ancora deciso, anzi è ancora tutto in bilico. Ma alla corte nerazzurra è arrivata una buona notizia.In Serie A, la lotta per lo scudetto è più viva che mai, e ogni punto perso potrebbe costare caro. Contro il Cagliari, una squadra che sa difendersi con ordine, serve un attacco capace di scardinare le difese avversarie e a tal proposito le ultime novità fanno sorridere il tecnico nerazzurro.Inzaghi recupera pezzi in attacco: nerazzurro verso il ritorno, speranze anche per il CagliariBuone notizie in casa Inter: Simone Inzaghi sta lentamente ritrovando i suoi uomini chiave in attacco, un reparto che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con qualche assenza di troppo. Rompipallone.it - Inter, finalmente recupera: fissata la data di rientro per il nerazzurro Leggi su Rompipallone.it L’si prepara a riaccogliere ilin campo a braccia aperte:laper il, Inzaghi tira un sospiro di sollievo.L’, dopo l’impresa ai quarti di finale di ancontro il Bayern Monaco, si sta preparando per affrontare il Cagliari in Serie A. Nulla è ancora deciso, anzi è ancora tutto in bilico. Ma alla corte nerazzurra è arrivata una buona notizia.In Serie A, la lotta per lo scudetto è più viva che mai, e ogni punto perso potrebbe costare caro. Contro il Cagliari, una squadra che sa difendersi con ordine, serve un attacco capace di scardinare le difese avversarie e a tal proposito le ultime novità fanno sorridere il tecnico.Inzaghipezzi in attacco:verso il ritorno, speranze anche per il CagliariBuone notizie in casa: Simone Inzaghi sta lentamente ritrovando i suoi uomini chiave in attacco, un reparto che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con qualche assenza di troppo.

