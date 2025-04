Sport.quotidiano.net - Empoli, Marianini: "Difficoltà normali, ma serve unità per superarle"

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Simone CioniLa prima impresa dell’in terra partenopea è datata 17 febbraio 2008 quando la squadra di Alberto Malesani si impose 3-1. Quel pomeriggio in campo c’era anche Francesco, quattro stagioni in azzurro per 125 presenze con 6 gol e 7 assist ed attualmente presidente dell’Asd Calci 2016, società del suo paese natio., la situazione dell’si è fatta difficile. "Eh sì, e mi dispiace. Negli ultimi anni l’ci aveva forse abituato a salvezze un po’ più tranquille, ma rientra nellatà di una società che sta comunque facendo un ottimo lavoro ed è diventata un esempio. Capisco i tifosi che hanno fischiato, ma penso che certeaddebbano essere messe in conto e solo stando tutti uniti si può". Il grande avvio ha probabilmente illuso un po’ l’ambiente? "Ci può stare, la partenza è stata ottima, al di là delle aspettative, ma l’è comunque lì e la squadra ha dimostrato di lottarsi tutte le partite".