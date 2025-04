Tragedia ad Albano Laziale | muore un uomo di 69 anni in un incendio salva la figlia

Albano Laziale, in provincia di Roma, dove un uomo di 69 anni ha perso la vita a causa di un incendio scoppiato all'interno della sua abitazione. L'allarme è scattato intorno alle 6 in via Firenze, dove i Vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme divampate al piano terra di una palazzina di due piani.All'arrivo dei soccorsi, una donna di 39 anni è stata salvata e affidata al personale sanitario del 118, che l'ha trasportata in ospedale in stato di grave intossicazione. Il corpo senza vita del padre è stato rinvenuto in una stanza dell'appartamento.Le operazioni di spegnimento si sono concluse e l'abitazione è ora sotto sequestro, a disposizione dell'autorità giudiziaria che indaga sulle cause del rogo.

