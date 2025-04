Furgone investe e uccide operaio in tangenziale a Bologna Anche due feriti

Bologna, 10 aprile 2025 – E' stato riaperto il tratto compreso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo 4 Via del Triumvirato verso la A14 Bologna-Taranto, chiuso a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 4+400, in corrispondenza di un cantiere in fase di rimozione correttamente segnalato. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia Stradale, ma dalle prime ricostruzioni risulta che un Furgone ha investito un operaio di una ditta esterna che ha perso la vita e altre due persone sono rimaste ferite. Attualmente, in corrispondenza dell'uscita obbligatoria allo svincolo 3 Ramo Verde, si registrano accodamenti in direzione della A14. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.

