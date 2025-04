Milan | rivoluzione estiva in arrivo obiettivo Tonali e giovani talenti italiani

Milan del futuro prenderà forma nelle prossime settimane. Un progetto tecnico importante, visto che ci sarà molto da resettare dopo una stagione complicata. Movimenti ci saranno nell’area dirigenziale, poi si dovrà scegliere il tecnico (pare molto improbabile la conferma di Conceição anche in caso di successo in Coppa Italia), quindi comincerà il mercato vero e proprio. L’amministratore delegato Giorgio Furlani negli scorsi giorni è volato negli Stati Uniti per impegni legati all’area commerciale ed è atteso per la partita di domani con l’Udinese. Da lunedì, invece, si riaprirà il “casting“ per il direttore sportivo: dopo la brusca frenata della trattativa con Fabio Paratici ("Non può operare perché squalificato ma può essere contrattualizzato", ha precisato ieri Gabriele Gravina, presidente della Figc), ci si concentra su altre quattro figure: Tare, D’Amico, Sartori o Manna (solo il primo è libero). Sport.quotidiano.net - Milan: rivoluzione estiva in arrivo, obiettivo Tonali e giovani talenti italiani Leggi su Sport.quotidiano.net Ildel futuro prenderà forma nelle prossime settimane. Un progetto tecnico importante, visto che ci sarà molto da resettare dopo una stagione complicata. Movimenti ci saranno nell’area dirigenziale, poi si dovrà scegliere il tecnico (pare molto improbabile la conferma di Conceição anche in caso di successo in Coppa Italia), quindi comincerà il mercato vero e proprio. L’amministratore delegato Giorgio Furlani negli scorsi giorni è volato negli Stati Uniti per impegni legati all’area commerciale ed è atteso per la partita di domani con l’Udinese. Da lunedì, invece, si riaprirà il “casting“ per il direttore sportivo: dopo la brusca frenata della trattativa con Fabio Paratici ("Non può operare perché squalificato ma può essere contrattualizzato", ha precisato ieri Gabriele Gravina, presidente della Figc), ci si concentra su altre quattro figure: Tare, D’Amico, Sartori o Manna (solo il primo è libero).

